CESENASTORIES, 9^ pt. Contro il Modena il pensiero è positivo. L'amarcord di De Feudis

Non era in campo, ma sicuramente al Manuzzi, Delmo, il tifoso storico che si lancia in un pronostico: “Vinciamo 2-0, gol di Butic e Valeri”. A Cesena si pensa positivo e anche i numeri sembrano essere dalla stessa parte: con il Modena sarà il derby numero 21 e i precedenti dicono che i romagnoli ne hanno vinti 14, quattro i pareggi, due i successi per gli emiliani. Ora non resta che giocare.