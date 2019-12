Serie C, i risultati della 18^ giornata: vincono Monza, Vicenza e Reggina

In Serie C vincono tutte le prime. Il Monza resta a +13 sulla seconda dopo il 3-0 contro la Giana Erminio. Bene anche il Vicenza nel girone B: 3-1 alla Feralpisalò e +4 sul Carpi. Un rigore di Denis regala i tre punti alla Reggina, capolista del girone C con 9 punti di vantaggio sul Monopoli