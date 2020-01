Paletta, primo gol in Serie C: il difensore firma il pari del Monza col Como

Fin qui in carriera aveva siglato 8 gol in Serie A, oltre ad andare in rete anche nel massimo campionato argentino e nella Super League cinese. Adesso, a quasi 34 anni, Gabriel Paletta ha segnato il suo primo gol in Serie C. L’esperto difensore italo-argentino classe ’86, che si è rimesso in gioco in Italia con la maglia del Monza, ha infatti messo la sua firma nel pareggio del club di proprietà di Silvio Berlusconi contro il Como nella 21^ giornata del girone A. Alla sua terza presenza con la squadra allenata da Cristian Brocchi nell'1-1 del Brianteo, l’ex Parma e Milan - che ha giocato con la Nazionale italiana i Mondiali del 2014 in Brasile – ha permesso al Monza di agguantare l’iniziale vantaggio avversario firmato da Marano con un guizzo sugli sviluppi di un calcio d’angolo: nei primi minuti della ripresa, al 48’, Paletta è stato il più veloce di tutti a mettere in rete il tap-in vincente dopo una traversa colpita da Armellino. Il Monza non è poi riuscito a vincere, ma il margine nei confronti delle inseguitrici nel girone A di Serie C rimane comunque sostanzioso: ben 10, infatti, i punti di vantaggio dei biancorossi sul Pontedera, attualmente secondo.

