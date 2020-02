Serie C, i risultati della 25^ giornata: pareggiano Monza, Vicenza e Bari

Il Monza si fa rimontare a Siena ma resta a +17 sulla seconda. Il Vicenza pareggia a Pesaro e ha 6 punti di vantaggio sul Reggio Audace, sconfitto a Carpi. Nel girone C il Bari non va oltre il 2-2 a Monopoli, la Reggina può allungare

GIRONE A

Juventus U23-AlbinoLeffe 1-1

7' Mondonico (A), 75' Del Sole (J)

Novara-Gozzano 4-1

44' Bortolussi (N), 47' Buzzegoli (N), 62' Buzzegoli (N), 84' Secondo (G), 90' Pinotti (N)

Olbia-Carrarese 2-1

13' Pasciuti (C), 56' La Rosa (O), 63' Cocco (O)

Pianese-Pro Patria 1-1

4' Le Noci (PP), 77' Dierna (Pi)

Renate-Pistoiese 1-0

82' Galuppini (R)

Arezzo-Como 1-1

23' Gabrielloni (C), 90' Tassi (A)

Giana Erminio-Alessandria 2-1

23' Manconi (G), 36' Manconi (G), 44' Chiarello (A)

Lecco-Pergolettese 3-1

16' Carissoni (L), 23' D'Anna (L), 38' Carissoni (L), 48' Morello (P)

Siena-Monza 2-2

4' D'Errico (M), 25' Armellino (M), 30' Arrigoni (S), 43' D'Ambrosio (S)

Pro Vercelli-Pontedera 3-1 (giocata sabato)

3' Rolando (PV), 31' Bruzzo (Po), 70' Emmanuello (PV), 77' Marcillo (PV)

Classifica: Monza 60, Renate 43, Pontedera 42, Carrarese 39, Robur Siena 38, Novara 38, Albinoleffe 35, Alessandria 34, Arezzo 33, Pistoiese 32, Como 32, Pro Patria 32, Pro Vercelli 31, Juventus U23 30, Lecco 28, Pianese 24, Giana Erminio 23, Pergolettese 21, Gozzano 19, Olbia 19.

GIRONE B

Carpi-Reggio Audace 5-1

22' rig. Zamparo (R), 32' Cianci (C), 45' Biasci (C), 54' Cianci (C), 67' Cianci (C), 80' rig. Biasci (C)

Fermana-Sudtirol 2-1

11' rig. Berardocco (S), 27' Neglia (F), 89' Scrosta (F)

Modena-Sambenedettese 1-0

87' Spaviero (M)

Vis Pesaro-Vicenza 1-1

15' Arma (V), 31' Lelj (VP)

Arzignano-Triestina 2-2

22' rig. Kouko (A), 52' Sarno (T), 60' Piccioni (A), 73' Gomez (T)

Cesena-Padova 1-1

78' Buglio (P), 88' Borello (C)

Gubbio-Rimini 1-1

12' Gerardi (R), 69' Malacarri (G)

Ravenna-Piacenza 0-1

47' Della Latta (P)

Virtus Verona-Imolese 0-0

Fano-Feralpisalò 1-2 (giocata sabato)

41' Altobelli (Fe), 45' Barbuti (Fa), 90' Maiorino (Fe)

Classifica: Vicenza 57, Reggio Audace 51, Carpi 50, Sudtirol Alto Adige 45, Padova 44, Feralpisalò 43, Piacenza 41, Modena 37, Triestina 34, Sambenedettese 33, Virtus Vecomp Verona 30, Fermana 29, Vis Pesaro 27, Cesena 27, Gubbio 26, Ravenna 24, Imolese 23, Arzignano Valchiampo 22, Fano 18, Rimini 17.

GIRONE C

AZ Picerno-Vibonese 0-0

Casertana-Bisceglie 0-0

Rende-Paganese 0-0

Sicula Leonzio-Potenza 4-1

14' Scardina (S), 18' rig. Catania (S), 22' Scardina (S), 52' rig. Grillo (S), 84' Golfo (P)

Cavese-Catania 0-1

44' rig. Mazzarani (Cat)

Monopoli-Bari 2-2

6' Antenucci (B), 16' Fella (M), 53' Jefferson (M), 59' Sabbione (B)

Virtus Francavilla-Avellino 1-1

41' Zenuni (V), 90' Di Paolantonio (A)

Viterbese-Teramo 2-0

9' Molinaro (V), 66' Molinaro (V)

Rieti-Catanzaro 1-4 (giocata sabato)

18' Tulli (C), 24' Di Piazza (C), 52' Di Piazza (C), 70' Persano (R), 83' Giannone (C)

Classifica: Reggina 56, Bari 51, Ternana 48, Monopoli 48, Potenza 45, Catanzaro 41, Teramo 37, Catania 36, Viterbese 35, Cavese 32, Virtus Francavilla 31, Paganese 31, Casertana 30, Avellino 30, Vibonese 29, AZ Picerno 26, Bisceglie 19, Rende 16, Sicula Leonzio 16, Rieti 12