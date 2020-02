Serie C, i risultati della 27^ giornata: vincono Vicenza e Reggina

La domenica di Serie C rafforza le leadership di Vicenza e Reggina, sempre più capoliste dei gironi B e C dopo 27 partite. Il Lane ha vinto per 3-1 sul campo del Cesena, mentre i calabresi ringraziano ancora una volta i gol dell'ex atalantino German Denis (8 nelle ultime 9, oggi doppietta da subentrato) per risolvere la pratica Paganese nella ripresa e approfittare del passo falso del Bari (1-1 a Cava de' Tirreni). Nel girone A il Pontedera manca invece l'aggancio al secondo posto occupato dalla Carrarese, mentre la Juventus U23 centra i tre punti e la zona playoff piegando 1-0 la Pianese. Una giornata contraddistinta anche dalle gare rinviate su 5 campi del nord Italia (2 nel girone A e 3 nel girone B), come contromisura alla criticità coronavirus.

GIRONE A

Juventus U23-Pianese 1-0

14' Brunori

Olbia-Pistoiese 1-0

30' Ogunseye

Pontedera-Alessandria 0-1

78' Martignago

Giana Erminio-Como rinviata

Lecco-Pro Patria rinviata

CLASSIFICA: Monza 61, Carrarese 45, Renate 43, Pontedera 42, Siena 40, Alessandria 40, Albinoleffe 39, Novara 38*, Arezzo 37, Juventus U23 36, Pistoiese 33, Pro Patria 32*, Como 32*, Pro Vercelli 31*, Lecco 28*, Pergolettese 27, Giana Erminio 26*, Olbia 25, Pianese 24, Gozzano 22.

GIRONE B

ArzignanoChiampo-Padova rinviata

Cesena-Vicenza 1-3

39' Guerra (V), 64' Saraniti (V), 70' Cinelli (V), 76' Butic (C)

FeralpiSalò-Carpi rinviata

Gubbio-Reggio Audace 0-0

Piacenza-Sambenedettese rinviata

Ravenna-Triestina 0-1

72' Gomez

CLASSIFICA: Vicenza 61, Reggio Audace 55, Carpi 53*, Sudtirol 48, FeralpiSalò 44*, Padova 44*, Piacenza 41*, Modena 40, Triestina 40, Fermana 33, Sambenedettese 33*, Virtus Verona 32, Cesena 30, Gubbio 28, Vis Pesaro 28, Ravenna 27, Imolese 26, ArzignanoChiampo 22*, Rimini 21, Fano 21.



GIRONE C

Catania-Ternana 0-0

Cavese-Bari 1-1

45' Antenucci (B), 54' Miguel Angel (C)

Monopoli-Sicula Leonzio 0-1

70' Lescano

Reggina-Paganese 3-0

49' e 85' Denis, 51' Rubin

Viterbese-Potenza 1-3

17' e 53' Murano (P), 76' Volpe (V), 80' Ricci (P)

Casertana-Vibonese 1-2

36' Castaldo (C), 64' Redolfi (V), 79' Battista (V)



Picerno-Bisceglie 1-0

63' Santaniello



Rende-Avellino 0-1

82' Garofalo



CLASSIFICA: Reggina 63, Bari 55, Monopoli 51, Ternana 49, Potenza 49, Catanzaro 42, Teramo 40, Catania 38, Virtus Francavilla 37, Viterbese 35, Vibonese 35, Cavese 34, Paganese 34, Avellino 34, Casertana 31, Picerno 29, Sicula Leonzio 22, Bisceglie 19, Rende 17, Rieti 12**.

*= Una partita in meno

**= 5 punti di penalizzazione