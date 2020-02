Dopo la decisione del prefetto di Piacenza di sospendere tutte le manifestazioni sportive previste per il 22 e il 23 febbraio, la Lega di Serie C ha deciso di rinviare a data da destinarsi la sfida in programma domenica allo Stadio Garilli

I recenti casi di Coronavirus scoperti nel Nord Italia hanno purtroppo portato alle prime conseguenze anche sulle manifestazioni sportive. La prefettura della città di Piacenza ha disposto infatti lo stop di tutte le attività previste nel fine settimana, costringendo così la Lega di Serie C a rinviare a data da destinarsi la sfida tra Piacenza e Sambenedettese, in programma per domenica alle ore 15 allo Stadio Garilli. La decisione è stata emessa al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per "esaminare le criticità che stanno emergendo nel territorio lodigiano confinante e, in particolare, nei comuni prossimi al territorio della provincia di Piacenza, interessati ai casi di Coronavirus". Oltre alla gara in programma per il campionato di Serie C, sono state rinviate anche la partita di Serie D tra Fiorenzuola e Lentigione e quella di Serie B di basket tra Bakery Piacenza e Jesi, oltre a tanti altri eventi sportivi dilettantistici.