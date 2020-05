Palermo saluta Pergolizzi: in C nuovo allenatore

Si dividono le strade del Palermo e di Rosario Pergolizzi. L'allenatore artefice della promozione dalla Serie D alla C, decretata d'ufficio per la conclusione anticipata dei campionati dilettantistici, non è infatti stato riconfermato alla guida dei rosanero per la prossima stagione. Le parti andranno verso la rescissione consensuale, che verrà ufficializzata il 26 maggio in occasione del prossimo Consiglio d'Amministrazione della società. Anche se Pergolizzi avrebbe voluto continuare ad allenare in Serie C la squadra della sua città.

Chi è Rosario Pergolizzi

Palermitano di 51 anni, Pergolizzi ha preso la guida della squadra, fallita nella scorsa stagione, e l'ha portata a un cammino record nel campionato appena concluso: 63 punti in 26 giornate disputate, nessun'altra formazione di Serie D ha fatto meglio. Per l'allenatore si era trattato di un ritorno trionfale, dopo che dieci anni fa aveva conquistato lo scudetto con il Palermo Primavera. L'altra grande squadra della sua carriera è stata l'Ascoli, sia da difensore (tre stagioni tra 1990 e 1993) che da allenatore (l'ultima volta nel 2013). E proprio verso le Marche, dove ormai abita da anni, Pergolizzi si sarebbe già diretto dopo la rottura con il Palermo.