Il Piacenza è pronto ad inaugurare un nuovo corso, dopo la rinuncia ai playoff. Simone Di Battista, responsabile dell'area tecnica, sta lavorando per scegliere il prossimo allenatore del club. Tra i nomi considerati, c'è quello di Alberto Gilardino che in Serie C ha ottenuto la salvezza alla guida della Pro Vercelli. C'è già stato un incontro per cominciare a delineare un possibile futuro insieme, la decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni.

Il ritorno di Gilardino a Piacenza

Per Alberto Gilardino si tratterebbe di un ritorno a Piacenza. Lì infatti ha mosso i primi passi della sua carriera da calciatore. Ha trascorso gli ultimi due anni di settore giovanile, per poi esordire tra i professionisti nel 1999.