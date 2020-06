Serie A, il calendario della 28^ giornata

Si riparte con Juventus-Lecce, il posticipo di sabato è Lazio-Fiorentina. Tutte le altre in campo domenica 28 giugno: chiude la 28^ giornata il match del Tardini tra Parma e Inter

La Serie A entra nel pieno del tour de force, solo un giorno di sosta e squadre già in campo da questa sera per la 28^ giornata. L'anticipo è allo Juventus Stadium, dove i bianconeri affronteranno il Lecce. Tra le tre gare in programma sabato anche quella della Lazio, con i biancocelesti che contro la Fiorentina saranno chiamati a riscattare il ko di Bergamo. Il turno si completerà domenica, con sei gare tra le 17:15 e le 21:30: apre i giochi Milan-Roma, li chiude Parma-Inter.

Il programma e gli orari della 28^ giornata

Venerdì 26 giugno

ore 21:45, Juventus-Lecce: Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

Sabato 27 giugno

ore 17:15, Brescia-Genoa : Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra).

: Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). ore 19:30, Cagliari-Torino : Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).



: Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). ore 21:45, Lazio-Fiorentina: DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)

Domenica 28 giugno