L’ex centrocampista dalla prossima stagione guiderà la seconda squadra del club bianconero, che ha appena vinto la Coppa Italia di Serie C e ora disputerà i playoff. Baronio potrebbe fargli da vice

Sarà Andrea Pirlo il prossimo allenatore della Juventus U23. L'ex centrocampista, che ha vestito la maglia bianconera dal 2011 al 2015, comincerà dalla seconda squadra del club la sua carriera di allenatore. Succede a Zironelli e Pecchia, con cui la Juve U23 ha appena vinto la Coppa Italia di Serie C e sarà impegnata nei playoff.

Baronio il suo possibile vice

Come secondo potrebbe esserci Roberto Baronio, lui e Pirlo sono legati da un'amicizia di vecchia data. Si conoscono da bambini, da quando avevano dieci anni. Insieme hanno poi vinto il torneo di Viareggio col Brescia nel 1996 e quattro anni dopo il trionfo agli Europei con la Nazionale Under 21. Ora invece potrebbero cominciare, ancora una volta uniti, una nuova avventura in panchina.