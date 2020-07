Playoff Serie C: il tabellone della fase nazionale

Cinque partite per decretare le cinque squadre che formeranno il tabellone dei quarti di finale insieme a Bari, Carrarese e Reggio Audace, le seconde dei tre gironi di Serie C. Tutte le gare sono secche, a chi gioca in casa basta pareggiare per passare il turno

