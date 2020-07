Concluso il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: si qualificano, Carpi, Juve Under 23, Potenza, Novara e Ternana. Dal prossimo turno entrano in gioco anche Bari, Carrarese e Reggio Audace, seconde nei rispettivi gironi al termine della stagione regolare

Carpi, Juventus Under 23, Potenza, Novara e Ternana continuano la loro corsa verso il sogno chiamato Serie B: sono questi i verdetti al termine delle cinque gare (secche) del primo turno della fase nazionale dei playoff. Una doppietta di Biasci risulta decisiva per il Carpi nel 2-2 contro l’Alessandria che a inizio ripresa era riuscita prima a pareggiare e poi a portarsi in vantaggio grazie alla doppietta dal dischetto di Eusepi: il risultato finale premia i biancorossi che accedono al turno successivo. Passa anche la Juventus Under 23 cinica a sfruttare al meglio le occasioni nel match contro il Padova: bianconeri in inferiorità numerica dal 47’ della ripresa per l’espulsione per doppio giallo di Fagioli, ma Zanimacchia prima e Frabotta poi fanno volare la Juve al secondo turno nazionale.

Avanti anche Potenza, Novara e Ternana leggi anche Playoff Serie C: il tabellone della fase nazionale Accedono ai quarti di finale dei playoff di Serie C anche il Potenza che batte la Triestina grazie alla rete in pieno recupero del 40enne Carlos França. Un altro "vecchietto terribile" ha deciso la sfida tra Renate e Novara, decisa a favore dei piemontesi dalla doppietta dell’eterno Pablo Gonzalez. Accede al turno successivo anche la Ternana, una delle grandi favorite, che ha battuto in trasferta il Monopoli grazie alla rete di Salzano a inizio ripresa. A partire dal prossimo turno, il secondo della fase nazionale dei playoff di Serie C, entreranno in gioco anche Bari, Carrarese e Reggio Audace, seconde classificate nei tre gironi al termine della stagione regolare.