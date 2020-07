Bari e Carrarese qualificate: ok Reggiana e Novara

Saranno Bari-Carrarese e Reggio Audace-Novara le due semifinali playoff. È questo quanto emerso al termine del secondo turno nazionale playoff che ha visto concludere la corsa di Ternana, Carpi, Juventus Under 23 e Potenza negli spareggi promozione di Serie C. Un calcio di rigore, assegnato per tocco di mano su cross di Laribi e realizzato da Antenucci al 30’ del primo tempo, ha spianato la strada alla qualificazione del Bari in una delle sfide, quella contro la Ternana, più incerte ed equilibrate di questo secondo turno nazionale di playoff. Rossoverdi che, sei minuti dopo essere rimasti in 10, trovano la rete del pareggio con una prodezza di Vantaggiato e nel finale sfiorano in due occasioni il sorpasso, ma l’1-1 finale premia il Bari meglio classificato al termine della stagione regolare.