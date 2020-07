Serie B, il Cosenza spera ancora: 2-1 al Perugia

Tre punti d'oro in chiave salvezza, e adesso a rischiare è il Perugia, alla terza sconfitta nelle ultime 4 partite. Il Cosenza lo batte 2-1 e, pur restando nella zona rossa della classifica, fa un bel passo in avanti avvicinandosi alla Juve Stabia (attualmente quart'ultima, posto che vale lo spareggio). A firmare il successo sono Bruccini, in gol dopo 12', e Baez, che raddoppia al 74' al termine di un contropiede solitario. Per il Perugia, un palo di Kouan e il gol di Falcinelli, che però non è riuscito a rimettere in discussione il risultato.

COSENZA-PERUGIA 2-1

12' Bruccini (C), 74' Baez (C), 78' Falcinelli (P)

COSENZA (3-4-3): Saracco; Idda, Capela, Legittimo; Corsi, Prezioso, Sciaudone, Bittante; Asencio, Rivière, Baez. All.: Occhiuzzi

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Rajkovic; Mazzocchi, Kouan, Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Iemmello, Melchiorri. All. Cosmi

Ammoniti: Rosi (P), Sciaudone (C), Corsi (C)