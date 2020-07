Playoff Serie C, il calendario delle Final Four

In campo stasera le due semifinali, Reggio Audace-Novara e Bari-Carrarese. Si gioca sempre in gara secca, ma c'è una novità: dopo i 90' ci saranno supplementari e rigori in caso di parità

Sono rimaste soltanto in quattro a giocarsi la promozione in Serie B. Stasera si disputeranno le due semifinali dei playoff di C, che decreteranno chi avanzerà all’ultimo turno. Da un lato Reggio Audace e Novara, dall’altro Bari e Carrarese, con le prime di ogni sfida che potranno contare sul fattore campo. Ma solo su quello: da questo momento in poi, infatti, in caso di parità non passerà la squadra di casa, ma si andrà ai supplementari e nel caso ai calci di rigore.