In attesa della ratifica da parte del Consiglio Federale, è stato trovato l'accordo tra Lega Pro e Assocalciatori sull'allargamento a 24 giocatori professionisti da poter inserire nelle rose delle squadre di Serie C. Lo sciopero è così revocato e il campionato può partire con le gare in programma domani, sabato 26 settembre

La Serie C è pronta a tornare in campo: grazie alla mediazione della FIGC, la Lega Pro e l'Associazione Calciatori hanno trovato l'accordo per l'allargamento delle rose a 24 giocatori professionisti (con l'inserimento di un classe 2001 ed eventuale sostituzione di un giocatore infortunato con uno fuori lista se presente), due in più di quelli previsti inizialmente. Una limitazione che aveva scontentato l'Assocalciatori e messo a serio rischio l'inizio del campionato. Revocato dunque lo sciopero dei calciatori, che aveva lasciato incertezze sulla partenza del campionato.

Per l'ufficialità manca solo la ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Federale. Il campionato di Serie C partirà domani, sabato 26 settembre, con le tre partite (ciascuna per ogni girone). In programma: Lecco-Giana Erminio (girone A), Vis Pesaro-Legnago Salus (girone B) e Cavese-Vibonese (girone C).