Serie C, le gare della 19^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 19^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 19 a lunedì 22 dicembre si scende in campo per la diciannovesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma tre partite del Girone C: Audace Cerignola-Benevento (Sky Sport Arena e Sky Sport 251), Cosenza-Cavese (Sky Sport Max e Sky Sport 252) e Giugliano-Casertana (Sky Sport 253).
Serie C, il programma della 19^ giornata
OGGI 19 DICEMBRE
Alle 20.30
- AUDACE CERIGNOLA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- COSENZA-CAVESE, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- GIUGLIANO-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
SABATO 20 DICEMBRE
Alle 14.30
- SALERNITANA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- TORRES-AREZZO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- CARPI-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- SORRENTO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- ALBINOLEFFE-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- TRENTO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- LIVORNO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW
- SAMBENEDETTESE-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- PINETO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PRO PATRIA-RENATE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- VIRTUS VERONA-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
DOMENICA 21 DICEMBRE
Alle 12.30
- BRA-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 258 e NOW
- ASCOLI-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
Alle 14.30
- CATANIA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW
- L.R. VICENZA-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- LATINA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PIANESE-TERNANA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- PRO VERCELLI-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- LECCO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- PERUGIA-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
- MONOPOLI-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- GIANA ERMINIO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- NOVARA-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 20.30
- SIRACUSA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- CASARANO-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 22 DICEMBRE
Alle 20.30
- UNION BRESCIA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW