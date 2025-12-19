Serie C, le gare della 19^ giornata su Sky

Offerte Sky
Serie C, il calendario della 19^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 19^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 19 a lunedì 22 dicembre si scende in campo per la diciannovesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma tre partite del Girone C: Audace Cerignola-Benevento (Sky Sport Arena e Sky Sport 251), Cosenza-Cavese (Sky Sport Max e Sky Sport 252) e Giugliano-Casertana (Sky Sport 253).

Serie C, il programma della 19^ giornata

OGGI 19 DICEMBRE

Alle 20.30

  • AUDACE CERIGNOLA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • COSENZA-CAVESE, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • GIUGLIANO-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW

SABATO 20 DICEMBRE

Alle 14.30

  • SALERNITANA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • TORRES-AREZZO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
  • CARPI-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • SORRENTO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • ALBINOLEFFE-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • TRENTO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
     

Alle 17.30

  • LIVORNO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW
  • SAMBENEDETTESE-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
  • PINETO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • PRO PATRIA-RENATE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • VIRTUS VERONA-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW 

DOMENICA 21 DICEMBRE

Alle 12.30

  • BRA-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 258 e NOW
  • ASCOLI-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW

Alle 14.30

  • CATANIA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW
  • L.R. VICENZA-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • LATINA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • PIANESE-TERNANA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • PRO VERCELLI-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

  • LECCO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • PERUGIA-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
  • MONOPOLI-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW 
  • GIANA ERMINIO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW 
  • NOVARA-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 20.30

  • SIRACUSA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • CASARANO-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 22 DICEMBRE

Alle 20.30

  • UNION BRESCIA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

