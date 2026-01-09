Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie C, il calendario della 21^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 21^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 9 a lunedì 12 gennaio si scende in campo per la ventunesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite: Ascoli-Ternana (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) del Girone B e Audace Cerignola-Potenza del Girone C (Sky Sport 252). Inoltre, mercoledì 14 gennaio, appuntamento con i match d’andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C: alle 14.30 in scena Renate-Latina (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), mentre alle 18 toccherà a Ternana-Potenza (Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

Serie C, il programma della 21^ giornata

Alle 20.30

OGGI 9 GENNAIO

  • ASCOLI-TERNANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • AUDACE CERIGNOLA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW

SABATO 10 GENNAIO

Alle 14.30

  • UNION BRESCIA-TRENTO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
  • L.R. VICENZA-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • TORRES-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
  • LATINA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • GIANA ERMINIO-RENATE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • ALBINOLEFFE-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

  • PRO PATRIA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • RAVENNA-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
  • CROTONE-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
  • SORRENTO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • PERGOLETTESE-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

DOMENICA 11 GENNAIO

Alle 12.30

  • LIVORNO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW
  • CASARANO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

Alle 14.30

  • CATANIA-CAVESE, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • MONOPOLI-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • ALCIONE MILANO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • CARPI-PIANESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • VIRTUS VERONA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • NOVARA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

  • CASERTANA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • AREZZO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • LECCO-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • SAMBENEDETTESE-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • PERUGIA-BRA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 20.30

  • PINETO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

LUNEDÌ 12 GENNAIO

Alle 20.30

  • SALERNITANA-COSENZA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • GIUGLIANO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

Coppa Italia Serie C, andata semifinali

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO

Alle 14.30

  • RENATE-LATINA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Alle 18

  • TERNANA-POTENZA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Trapani, altri 7 punti di penalizzazione: è a -15

serie c

Ancora una penalizzazione per il Trapani Calcio nel girone C di Serie C. Il Tribunale Federale...

Trapani deferito per violazioni amministrative

serie c

Il club siciliano è stato nuovamente deferito dal procuratore federale per violazioni...

Serie C, le gare della 20^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 20^ giornata di una stagione...

Serie C, le gare della 19^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 19^ giornata di una stagione...

Giunta Coni assegna la stella d'oro a Zola

Serie C - Lega Pro

La giunta Nazionale del Coni ha assegnato questa mattina due onorificenze: la stella d'oro è...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE