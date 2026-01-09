Serie C, il calendario della 21^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 21^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 9 a lunedì 12 gennaio si scende in campo per la ventunesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite: Ascoli-Ternana (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) del Girone B e Audace Cerignola-Potenza del Girone C (Sky Sport 252). Inoltre, mercoledì 14 gennaio, appuntamento con i match d’andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C: alle 14.30 in scena Renate-Latina (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), mentre alle 18 toccherà a Ternana-Potenza (Sky Sport Uno e Sky Sport 251).
Serie C, il programma della 21^ giornata
Alle 20.30
OGGI 9 GENNAIO
- ASCOLI-TERNANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
SABATO 10 GENNAIO
Alle 14.30
- UNION BRESCIA-TRENTO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- L.R. VICENZA-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- TORRES-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
- LATINA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- GIANA ERMINIO-RENATE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- ALBINOLEFFE-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- PRO PATRIA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- RAVENNA-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
- CROTONE-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
- SORRENTO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PERGOLETTESE-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 11 GENNAIO
Alle 12.30
- LIVORNO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW
- CASARANO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
Alle 14.30
- CATANIA-CAVESE, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- MONOPOLI-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- ALCIONE MILANO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CARPI-PIANESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- VIRTUS VERONA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- NOVARA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- CASERTANA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- AREZZO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- LECCO-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- SAMBENEDETTESE-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- PERUGIA-BRA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 20.30
- PINETO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
LUNEDÌ 12 GENNAIO
Alle 20.30
- SALERNITANA-COSENZA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- GIUGLIANO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
Coppa Italia Serie C, andata semifinali
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO
Alle 14.30
- RENATE-LATINA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
Alle 18
- TERNANA-POTENZA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW