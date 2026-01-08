Trapani, altri 7 punti di penalizzazione: è a -15

Offerte Sky
Serie C, girone C: per il Trapani altri 7 punti di penalizzazione in classifica

serie c

Ancora una penalizzazione per il Trapani Calcio nel girone C di Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club con un -7 in classifica per violazioni di natura amministrativa. I punti totali di penalità sono ora 15, con i granata che scendono a quota 19

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Ora i punti totali di penalizzazione del club siciliano sono 15 (8 gli erano stati inflitti in precedenza): i granata scendono così a quota 19 punti nella classifica del girone C di Serie C.

Tutte le sanzioni: il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • al sig. Valerio Antonini, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda
  • al sig. Vito Giacalone, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda
  • al sig. Andrea Oddo, mesi 16 (sedici) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda
  • al sig. Salvatore Castiglione, mesi 12 (dodici) di inibizione
  • alla società FC Trapani 1905 Srl, punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda

Serie C, girone C: la nuova classifica

  • Benevento 44 punti
  • Catania 42 punti
  • Casertana 38 punti
  • Salernitana 38 punti
  • Cosenza 36 punti
  • Monopoli 30 punti
  • Crotone 28 punti
  • Casarano 28 punti
  • Potenza 26 punti
  • Audace Cerignola 25 punti
  • Atalanta U23 22 punti
  • Cavese 21 punti
  • Sorrento 21 punti
  • Siracusa 21 punti
  • Altamura 20 punti
  • Trapani 19 punti (-15)
  • Latina 19 punti
  • Foggia 19 punti
  • Giugliano 16 punti 
  • Az Picerno 15 punti

