Trapani, altri 7 punti di penalizzazione: è a -15

Ancora una penalizzazione per il Trapani Calcio nel girone C di Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club con un -7 in classifica per violazioni di natura amministrativa. I punti totali di penalità sono ora 15, con i granata che scendono a quota 19

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Ora i punti totali di penalizzazione del club siciliano sono 15 (8 gli erano stati inflitti in precedenza): i granata scendono così a quota 19 punti nella classifica del girone C di Serie C.

Tutte le sanzioni: il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: