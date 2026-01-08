Trapani, altri 7 punti di penalizzazione: è a -15

Serie C, girone C: per il Trapani altri 7 punti di penalizzazione in classificaserie c
Ancora una penalizzazione per il Trapani Calcio nel girone C di Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club con un -7 in classifica per violazioni di natura amministrativa. I punti totali di penalità sono ora 15, con i granata che scendono a quota 19
Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Ora i punti totali di penalizzazione del club siciliano sono 15 (8 gli erano stati inflitti in precedenza): i granata scendono così a quota 19 punti nella classifica del girone C di Serie C.
Tutte le sanzioni: il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Valerio Antonini, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda
- al sig. Vito Giacalone, mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda
- al sig. Andrea Oddo, mesi 16 (sedici) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda
- al sig. Salvatore Castiglione, mesi 12 (dodici) di inibizione
- alla società FC Trapani 1905 Srl, punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda
Serie C, girone C: la nuova classifica
- Benevento 44 punti
- Catania 42 punti
- Casertana 38 punti
- Salernitana 38 punti
- Cosenza 36 punti
- Monopoli 30 punti
- Crotone 28 punti
- Casarano 28 punti
- Potenza 26 punti
- Audace Cerignola 25 punti
- Atalanta U23 22 punti
- Cavese 21 punti
- Sorrento 21 punti
- Siracusa 21 punti
- Altamura 20 punti
- Trapani 19 punti (-15)
- Latina 19 punti
- Foggia 19 punti
- Giugliano 16 punti
- Az Picerno 15 punti