Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie C, il calendario della 20^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 20^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 3 a lunedì 5 gennaio si scende in campo per la ventesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026, la prima dell’anno e del girone di ritorno.

Serie C, il programma della 20^ giornata

OGGI 3 GENNAIO

Alle 14.30

  • JUVENTUS NEXT GEN-CARPI, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • CITTADELLA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • PIANESE-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
  • PONTEDERA-TORRES, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • TRENTO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

Alle 17.30

  • FORLÌ-AREZZO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • OSPITALETTO-LECCO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
  • AZ PICERNO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • PRO VERCELLI-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • RENATE-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

Alle 20.30

  • CAVESE-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • VIS PESARO-PINETO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

DOMENICA 4 GENNAIO

Alle 12.30

  • FOGGIA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
  • ATALANTA U23-LATINA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW

Alle 14.30

  • SIRACUSA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • LUMEZZANE-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • INTER U23-NOVARA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • CAMPOBASSO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • POTENZA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

  • BRA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • GUIDONIA MONTECELIO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • TRAPANI-CASARANO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • DOLOMITI BELLUNESI-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

Alle 20.30

  • TERNANA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

LUNEDÌ 5 GENNAIO

Alle 20.30

  • BENEVENTO-CROTONE, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
  • COSENZA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
  • TRIESTINA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253, e NOW
  • TEAM ALTAMURA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare della 19^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 19^ giornata di una stagione...

Giunta Coni assegna la stella d'oro a Zola

Serie C - Lega Pro

La giunta Nazionale del Coni ha assegnato questa mattina due onorificenze: la stella d'oro è...

Serie C, Ternana penalizzata di 5 punti

Serie C - Lega Pro

Come annunciato dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, la Ternana è stata...

Brescia, Diana esonerato: Corini è la prima scelta

serie c

Cambio di guida tecnica all'Union Brescia: il club ha deciso di esonerare Aimo Diana dopo il ko...

Serie C, le gare della 17^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 17^ giornata di una stagione...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE