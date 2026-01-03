Serie C, il calendario della 20^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 20^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Da oggi 3 a lunedì 5 gennaio si scende in campo per la ventesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026, la prima dell'anno e del girone di ritorno.
Serie C, il programma della 20^ giornata
OGGI 3 GENNAIO
Alle 14.30
- JUVENTUS NEXT GEN-CARPI, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- CITTADELLA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- PIANESE-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
- PONTEDERA-TORRES, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- TRENTO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
Alle 17.30
- FORLÌ-AREZZO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- OSPITALETTO-LECCO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
- AZ PICERNO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- PRO VERCELLI-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- RENATE-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
Alle 20.30
- CAVESE-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- VIS PESARO-PINETO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
DOMENICA 4 GENNAIO
Alle 12.30
- FOGGIA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
- ATALANTA U23-LATINA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW
Alle 14.30
- SIRACUSA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- LUMEZZANE-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- INTER U23-NOVARA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- CAMPOBASSO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- POTENZA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- BRA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- TRAPANI-CASARANO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
Alle 20.30
- TERNANA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
LUNEDÌ 5 GENNAIO
Alle 20.30
- BENEVENTO-CROTONE, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- COSENZA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- TRIESTINA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253, e NOW
- TEAM ALTAMURA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW