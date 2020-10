Derby al Lecco, vincono Modena e Bari: i risultati

Con la A e la B ferme per la pausa nazionali, è la Serie C a prendersi la copertina della domenica. Nuova leadership nel girone A: con un secco 3-0 esterno nel derby contro il Como, il Lecco vola al comando. Vincono anche Pro Vercelli e Renate, pareggi esterni per Olbia e Pistoiese. Coppia di testa a braccetto invece nel girone B, a suon di goleada: poker della FeralpiSalò a Cesena, tutto facile per il Modena contro il Ravenna. Salgono anche il Padova (0-1 in casa della Fermana) e il Legnago (3-0 sulla Triestina). Solo pari per il Sudtirol contro il Gubbio. Ma la notizia della giornata è il pesante 5-1 del Mantova contro il Perugia, al secondo ko consecutivo. Nel girone C continua a volare il Bari, tris in casa della Viterbese, seguito da Teramo e Avellino (0-2 al Barbera contro il Palermo). 3-3 show tra Casertana e Ternana, questa sera inizia il campionato anche per Bisceglie e Foggia.