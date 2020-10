Il Livorno è a un passo dal fallimento. La società amaranto, infatti, non avrebbe versato parte della fideiussione necessaria per salvare la squadra. A mancare dovrebbe essere la quota promessa da Cerea Banca, oltre ai finanziamenti deliberati da parte dei soci che però non sono stati versati. Soltanto l'attuale presidente Raffaele Navvarra e l'ex patron Aldo Spinelli hanno rispettato i propri impegni, pagando regolarmente stipendi e F24. Per il Livorno inizia una vera e propria corsa contro il tempo per evitare un clamoroso fallimento ma, qualora non dovesse essere versata l'intera fideiussione, la società amaranto scomparirebbe a stagione in corso. In questo caso, già dalla giornata di mercoledì 14 ottobre, tutti i calciatori verrebbero liberati.