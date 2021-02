Qual è la squadra meno battuta nei cinque maggiori tornei d'Europa? Considerando dalla prima alla terza divisione, ce n'è una sola ed è italiana. Capolista in Serie C (girone C) con 53 punti, 11 in più del Bari, la Ternana di Cristiano Lucarelli è la sorpresa di questa stagione. E non è l'unico record per gli umbri (dati Transfermarkt)