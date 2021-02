Il Palermo esonera Boscaglia, squadra in ritiro

Dopo la sconfitta contro la Viterbese per 1-0, il Palermo ha deciso di esonerare l'allenatore Boscaglia. Panchina affidata all'allenatore in seconda Giacomo Filippi. Il club, in vista del derby contro il Catania di mercoledì, ha deciso di mandare la squadra in ritiro a partire da lunedì

Roberto Boscaglia non è più l'allenatore del Palermo. Il club rosanero ha deciso l'esonero dopo la sconfitta per 1-0 contro la Viterbese. Boscaglia lascia il Palermo al nono posto in classifica nel girone C di Serie C, con un bilancio di otto vittorie, nove pareggi e nove sconfitte. A sostituire Boscaglia sarà l'attuale allenatore in seconda Giacomo Filippi, a cui la società ha affidato la panchina in vista della delicata partita di mercoledì prossimo, il derby contro il Catania. Oltre al cambio in panchina e in vista del delicato impegno nel derby siciliano, la società ha deciso anche di mandare la squadra in ritiro a partire da lunedì