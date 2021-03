L’ex portiere, dopo aver giocato a Livorno per sei stagioni (dal 2001 al 2003 e dal 2004 al 2008), torna da allenatore. Il club ha deciso di esonerare Dal Canto, dopo la sconfitta con la Pergolettese e la squadra al penultimo posto nel girone A di Serie C

Il Livorno ha scelto di affidarsi a Marco Amelia, per tentare la risalita dal penultimo posto in classifica nel girone A della Serie C. I toscani, reduci dalla sconfitta con la Pergolettese, hanno deciso di esonerare Alessandro Dal Canto dopo 27 giornate di campionato in cui sono stati raccolti solo 19 punti. Una tendenza negativa da invertire quanto prima, dunque, con la società che ha deciso di cambiare la guida tecnica. Amelia, 39 anni ad aprile, sarà il nuovo allenatore del Livorno, dopo averci giocato per sei anni dal 2001 al 2003 e dal 2004 al 2008, periodo in cui ha fatto parte anche della spedizione vincente dell'Italia ai Mondiali 2006.