Mercoledì 24 marzo alle ore 14 appuntamento con il match del Girone C Cavese-Catanzaro, recupero della 31^giornata, mentre giovedì 25 marzo alle ore 15 sarà la volta di Juventus U23-Pergolettese, valida come recupero del 30° turno del Girone A. Entrambi gli incontri verranno trasmessi in diretta pay-per-view su Sky Primafila (costo 4,99 euro a partita)