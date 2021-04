I rossoverdi festeggiano con largo anticipo la promozione in Serie B e sognano ora di rifare il grande salto nella massima serie, come successo negli anni '70, o almeno diventare la squadra ideale per far crescere e maturare grandi talenti, come spesso accaduto negli anni 2000. Ripercorriamo i volti più noti nella storia recente della Ternana

TERNANA PROMOSSO IN B: LE FOTO DEI FESTEGGIAMENTI