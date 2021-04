Avvicinamento alla trasferta di Bari, partita in programma domenica 18 aprile alle 15 per la 36^ giornata del girone C di serie C, complicato per il Palermo. Venerdì sera il pullman del club rosanero, senza giocatori a bordo, è stato danneggiato da alcune sassate a Messina, a poche centinaia di metri dagli imbarchi dei traghetti. A spiegarlo una nota diffusa dal club: "Il pullman del Palermo è stato preso a sassate mentre percorreva viale Giostra a Messina. Il trasferimento, era diretto a Brindisi". Dove sabato mattina sono poi atterrati i giocatori del Palermo, che hanno raggiunto la Puglia in volo per poi spostarsi verso Bari in pullman. "Come riportato dall’autista del bus - aggiunge il Palermo - alcune persone con il volto coperto hanno colpito ripetutamente i vetri del mezzo, distruggendone uno e rendendo impossibile la prosecuzione del trasferimento". Un altro mezzo era quindi partito da Palermo per sostituire quello danneggiato, trasportando il materiale tecnico necessario alla squadra e proseguendo il viaggio nella notte tra venerdì e sabato.