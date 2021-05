Domenica 9 maggio, scatta l’ora dei Playoff, con 8 match del Primo Turno in diretta pay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita). I Playoff Serie C termineranno con la Finale del 13 giugno, che decreterà la quarta squadra promossa in B dopo le vincenti dei tre gironi: Como, Perugia e Ternana