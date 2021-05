E' iniziata la lunga coda post season di Serie C che determinerà la quarta squadra che insieme a Como, Perugia e Ternana giocherà in Serie B nella prossima stagione. I playoff della terza serie nazionale hanno preso il via con il primo turno a gara unica (fase intergirone) con l'anticipo di ieri tra Cesena e Mantova. I romagnoli hanno conquistato il passaggio al turno successivo battendo il Mantova 2-1 grazie alle reti di Bortolussi e Caturano. Non è servito ai lombardi il gol del figlio d'arte Simone Andrea Ganz per riequilibrare le sorti del confronto. Due le 'sorprese' più eclatanti nella gare in programma nel pomeriggio. Il Lecco, sesto classificato nel gruppo B, è stato battuto nettamente in casa per 4-1 dal Grosseto nonostante il vantaggio di classifica avrebbe consentito alla squadra di D'Agostino la qualificazione anche con un pareggio. L'1-1 segnato da Iocolano ha illuso i padroni di casa che poi hanno subito tre reti negli ultimi 20' di gara (Sicurella e doppietta di Merola). Passa anche la Juventus U23 che vince a Busto Arsizio con la Pro Patria 3-1 (Ranocchia, Brighenti e Correia). Un gol di Manconi al 93' regala la qualificazione all'Albinoleffe sul Pontedera. Nel gruppo B, il sorprendente Matelica batte (già con vantaggio di classifica) la Sambenedettese per 3-1, mentre l'exploit di giornata arriva dal Foggia che sconfigge al Massimino il Catania nonostante lo svantaggio dovuto al piazzamento nella regular season. I rossoneri si impongono 3-1 grazie alla doppietta di Balde e alla singola di Curcio. Senza grossi problemi il Palermo che liquida la pratica Teramo con un netto 2-0. Nel derby campano la Juve Stabia beffa nel finale la Casertana: l'1-1 finale qualifica le 'vespe' per vantaggio di classifica. Ancora da giocare perché rinviata a causa Covid Triestina-Virtus Verona.

Risultati e marcatori del 1° turno

Lecco-Grosseto 1-4

48' Raimo (G), 70' rig. Iocolano (L), 73' Sicurella (G), 90' e 93' Merola (G)

Pro Patria-Juventus U23 1-3



21' Latte Lath (PP), 34' Ranocchia (J), 55' Brighenti (J), 95' Correia (J)



AlbinoLeffe-Pontedera 1-0

93' Manconi



Matelica-Sambenedettese 3-1

49' Calcagni (M), 70' D'Angelo (S), 89' Moretti (M), 94' Alberti (M)



Juve Stabia-Casertana 1-1

77' Castaldo (C), 87' Marotta (JS)



Catania-Foggia 1-3

34' e 73' Balde (F), 64' Curcio (F), 69' Maldonado (C)

Palermo-Teramo 2-0

9' rig. Floriano, 44' Luperini