Insulti razzisti, Santini squalificato 10 giornate

Una maxi squalifica per Claudio Santini. L’attaccante classe 1992 del Padova è stato sanzionato con 10 giornate di squalifica per insulti razzisti nei confronti del calciatore Shaka Mawuli in occasione di Sambenedettese-Padova, gara valida per la 19^ giornata del girone B di Serie C che si è disputata lo scorso 17 gennaio. È questa la decisione presa dal Tribunale Federale Nazionale presieduto da Nicola Durante che ha accolto il deferimento del Procuratore Federale sanzionando il calciatore del Padova, che non parteciperà così ai playoff con la sua squadra: "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, dispone l’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del sig. Santini Claudio", si legge nella nota.