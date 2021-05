Sorteggiate le partite del primo turno della fase nazionale dei playoff: in campo 10 squadre. Spiccano Palermo-Avellino e Feralpisalò-Bari. Si gioca in sfide di andata e ritorno tra domenica 23 e mercoledì 26 maggio. Non sono previsti supplementari e rigori, in caso di parità nei 180 minuti passa la testa di serie

Tutto pronto per l'avvio della fase nazionale dei playoff di Serie C. Sono stati infatti sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno, che si giocherà con partite di andata e ritorno tra domenica 23 e mercoledì 26 maggio. Cinque le gare in programma, con altrettante squadre che accederanno al secondo turno. Spicca nel programma l'incrocio tra Palermo e Avellino, replay della sfida già vista due volte nella regular season del girone C. I rosanero hanno chiuso la stagione al settimo posto e hanno guadagno l'accesso al tabellone nazionale superando Teramo e Juve Stabia nella fase a gironi. Incontreranno i biancoverdi di Braglia, all'esordio negli spareggi promozione. Il Bari, qualificato grazie al 3-1 nel derby contro il Foggia, incrocerà la Feralpisalò, quinta nel girone B reduce dal pareggio contro la Virtus Verona. Esordio nel tabellone anche per il Modena, migliore tra le quarte classificate: gli emiliani sfideranno l'Albinoleffe, che ha chiuso il girone A al settimo posto e ha eliminato mercoledì il Grosseto. Il Matelica, vittorioso al 98' a Cesena nel secondo turno della fase a gironi, affronta il Renate, terzo nel girone A e all'esordio nei playoff. Completa il quadro Pro Vercelli-Sudtirol. I piemontesi hanno superato per 1-0 la Juventus U23 nello scorso turno, mentre gli altoatesini sono arrivati sul gradino più basso del podio nel girone B.