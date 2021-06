Cominciano le semifinali playoff, dove entrano in gioco anche supplementari e calci di rigore in caso di risultato di parità e la posizione in classifica ottenuta durante la regular season non influisce più ai fini del passaggio del turno. Nella gara d'andata giocata alle ore 17.30, colpo dell'Alessandria, che vince 2-1 sul campo dell'Albinoleffe e compie un passo importante verso la finale. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa sale in cattedra la formazione allenata da Moreno Longo, che prima si lamenta per un possibile calcio di rigore non assegnato a Giorno, ma al minuto 67 passa in vantaggio grazie ad Arrighini, bravo a sfruttare l'assist di Celia. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio di Giorno, uno dei migliori in campo, ma la squadra di casa non si abbatte e tiene aperto il discorso qualificazione con il gol di Giorgione all'82'. Finisce 1-2, con l'Alessandria in posizione di netto vantaggio in vista del match di ritorno di mercoledì prossimo.