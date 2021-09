Serie C, Messina-Palermo e altre 7 partite su Sky

Mentre i campionati di Serie A e B sono fermi per la pausa delle nazionali, prosegue lo spettacolo della Serie C su Sky Sport con 8 partite live nel weekend. Tra queste spicca il derby siciliano tra Messina e Palermo: ecco la programmazione completa con canali e orari

Tra sabato 4 e domenica 5 settembre torna l'appuntamento con lo spettacolo della Serie C 2021-2022 sui canali di Sky Sport. Sono otto le partite della 2^ giornata trasmesse in diretta via satellite e in digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Di seguito la programmazione completa della due giorni di gare, tra cui l'attesissimo derby siciliano Messina-Palermo

Sabato 4 settembre

Messina-Palermo , ore 17.30 (Sky Sport 251 e Sky Sport 254; digitale terrestre Sky Sport 485) - telecronaca Dario Massara

, ore 17.30 (Sky Sport 251 e Sky Sport 254; digitale terrestre Sky Sport 485) - telecronaca Dario Massara Padova-Pergolettese , ore 17.30 (Sky Sport 252 e Sky Sport 255; digitale terrestre Sky Sport 486 - telecronaca Luca Mastrorilli

, ore 17.30 (Sky Sport 252 e Sky Sport 255; digitale terrestre Sky Sport 486 - telecronaca Luca Mastrorilli Pro Sesto-Pro Vercelli , ore 17.30 (Sky Sport 253; digitale terrestre Sky Sport 484) - telecronaca Gaia Brunelli

, ore 17.30 (Sky Sport 253; digitale terrestre Sky Sport 484) - telecronaca Gaia Brunelli Catania-Fidelis Andria , ore 20.30 (Sky Sport 251 e Sky Sport 254; digitale terrestre Sky Sport 485) - telecronaca Andrea Marinozzi

, ore 20.30 (Sky Sport 251 e Sky Sport 254; digitale terrestre Sky Sport 485) - telecronaca Andrea Marinozzi Juve Stabia-Avellino , ore 20.30 (Sky Sport 252 e Sky Sport 255; digitale terrestre Sky Sport 486) - telecronaca Paolo Redi

, ore 20.30 (Sky Sport 252 e Sky Sport 255; digitale terrestre Sky Sport 486) - telecronaca Paolo Redi Campobasso-Taranto, ore 20.30 (Sky Sport 253; digitale terrestre Sky Sport 484) - telecronaca Elia Faggion

Domenica 5 settembre