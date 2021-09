Poker del Bari, Pescara a punteggio pieno

Nel girone B, in attesa del posticipo di lunedì della Reggiana, il Pescara è l’unica squadra a punteggio pieno. Prima vittoria stagionale per il Cesena, che ha battuto 2-1 fuori casa la Lucchese. Nel girone C prima vittoria in campionato per il Bari, che passa 4-0 in casa contro il Monterosi. Altro successo per il Monopoli, che dopo aver battuto la Turris è l’unica squadra a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti stagionali.

Esordio casalingo perfetto per il Bari di Mignani, che dopo l'1-1 nella prima giornata di campionato contro il Potenza, passa per 4 reti a 0 contro il Monterosi al "San Nicola". Al 42' del primo tempo i biancorossi passano in vantaggio grazie a un gol di Di Cesare per poi scatenarsi nella ripresa con la rete di Cheddira e i due rigori realizzati da Antenucci e Simeri. Partita super anche per il Foggia di Zeman, che ne rifila 4 al Potenza. Gara subito in discesa per i rossoneri che al 4' riescono a passare in vantaggio con Ferrante, ma è nella ripresa che i foggiani si scatenano: tre gol in 6 minuti, dal 69' al 75', con Petermann, Merkaj e Curcio.

Nel girone C il Pescara si prende la testa della classifica in attesa del posticipo di lunedì sera tra Modena e Reggiana. I bianco azzurri di Auteri vincono 2 a 1 contro la Carrarese di Antonio Di Natale grazie alle reti di De Marchi e Memushaj. Bene il Gubbio, che batte 1-0 la Fermana, e il Cesena, 1-2 contro la Lucchese. Primi successi stagionali per Ancona Matelica, Aquila Montevarchi e Imolese.