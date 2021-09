Fair play Monterosi: pulito spogliatoio dopo ko

Sconfitto per 4-0 nella seconda giornata del campionato di Serie C, il club laziale strappa applausi per il fair play dimostrato dopo aver ripulito gli spogliatoi del San Nicola e ringraziato con un biglietto il Bari per l’ospitalità ricevuta

Perdere, e anche nettamente (4-0), sul campo ma riuscire ugualmente a "vincere" al di là del risultato del match. È quanto accaduto al Monterosi , club della provincia di Viterbo che rappresenta il comune più piccolo della Lega Pro con circa 4500 abitanti, dopo il pesante ko contro il Bari nella seconda giornata del campionato di Serie C. Al termine della partita, infatti, la formazione laziale ha ripulito gli spogliatoi del San Nicola – stadio dove si è giocata la gara – e lasciato un biglietto con tanto di ringraziamenti rivolti al club della famiglia De Laurentiis: " Grazie per l'ospitalità e in bocca al lupo per le prossime partite" .

"Il calcio è uno sport, ma anche il gioco più bello del mondo"

leggi anche

Poker del Bari, Pescara a punteggio pieno

Un gesto di fair play davvero notevole, arricchito anche dal messaggio pubblicato su Instagram dallo stesso Monterosi: "Non dimentichiamolo mai: il calcio è uno sport, ma è anche il gioco più bello al mondo. Che si vinca o si perda, il calcio ti insegna sempre qualcosa, nel campo e per la vita. Quindi grazie per l'ospitalità Bari e in bocca al lupo", si legge sui social ufficiali del club. Prima del ko contro il Bari, il Monterosi ha pareggiato per 0-0 nella prima gara di questo campionato di Serie C.