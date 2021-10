Serie C su Sky: le partite live dell'8^ giornata

Tra sabato 9 e domenica 10 ottobre si gioca l'ottava giornata del campionato di Serie C 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio

Con la Serie A e la Serie B ferme per via degli impegni delle nazionali, sarà la Serie C a rubare la scena nel weekend calcistico italiano. Tra sabato 9 e domenica 10 ottobre, appuntamento su Sky con l'ottava giornata del campionato di calcio di Serie C 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio: 4 le gare che sarà possibile seguire sui nostri canali sabato, tra queste Lecco-Padova, altrettante quelle che saranno trasmesse in diretta domenica, quando si giocherà tra le altre anche Palermo-Foggia.