Focolaio Triestina: 23 tesserati positivi al Covid

L'emergenza Covid continua e il virus sta incidendo fortemente anche sul mondo del calcio. Crescono i contagi, questo ha portato la nascita di focolai all'interno di parecchie società, con le varie leghe che hanno quindi deciso anche di rinviare la ripresa dei campionati. È quello che è accaduto anche in Serie C, dove preoccupa la situazione che si è venuta a creare alla Triestina. Nel club friulano, infatti, il conteggio dei positivi è arrivato addirittura a quota 23. L'ultimo comunicato, successivo al giro di tamponi di domenica 2 gennaio, ha annunciato il contagio di tre nuovi tesserati, che hanno aggravato la situazione. Il club, al momento, è stato costretto a sospendere le attività, ritardata quindi la ripresa degli allenamenti in vista della prossima partita, in programma il 16 gennaio contro il Piacenza.