Il Sudtirol non si ferma: 1-0 alla Triestina

Il Sudtirol ancora imbattuto sogna la serie B

La Triestina ci ha provato a rimettere in piedi il match ma senza fortuna. Gli altoatesini si confermano come una delle rivelazioni del campionato. 15 vittorie e 5 pareggi nelle 20 partite giocate, miglior difesa di tutti i tornei professionistici con soli 5 gol subiti, addirittura 2 in casa in 10 partite. Ci sono tutti i numeri per sognare in grande. Il recupero con la Virtus Verona può dare ulteriore slancio alla squadra di Javorcic che si giocherà la promozione col Padova. All'andata finì 0-0 con i veneti, il ritorno è previsto a Bolzano il 15 aprile ma per il Sudtirol, continuando così, è facile immaginare che possa arrivare allo scontro diretto con la serie B già in tasca