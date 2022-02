Serie C grande protagonista anche quest’oggi, con in campo il girone B e il girone C per il recupero della 21^ giornata di campionato, in programma inizialmente l’8 e il 9 gennaio ma rinviate a causa del Covid. Tanti i gol e le emozioni nel girone B, anche se il match più atteso, il derby tra prime della classe tra Reggiana e Modena si è concluso sullo 0-0; non ne approfittano per accorciare né il Cesena (1-1 con la Lucchese) né il Pescara (1-1 con la Carrarese). Da segnalare le goleade dell’Entella sul Montevarchi (5-1) e del Grosseto sulla Pistoiese(6-1). Successo esterno per l’Ancona-Matelica, torna a vincere anche il Siena.

I risultati del girone B: la 21^ giornata

Entella-Montevarchi: 5-1

Imolese-Viterbese: 0-3

Olbia-Ancona Matelica: 1-2

Pontedera-Vis Pesaro: 1-1

Siena-Teramo: 2-1

Cesena-Lucchese: 1-1

Fermana-Gubbio: 1-1

Grosseto-Pistoiese: 6-1

Pescara-Carrarese: 1-1

Reggiana-Modena: 0-0

La classifica del girone B

Reggiana 55, Modena 55, Cesena 44, Pescara 39, Entella 39, Ancona-Matelica 39, Vis Pesaro 31, Gubbio 31, Carrarese 29, Lucchese 28, Olbia 28, Siena 27, Pontedera 26, Fermana 23, Imolese 23, Montevarchi 22, Teramo 22, Grosseto 19, Viterbese 18, Pistoiese 16.