Bari frena, vincono Avellino, Palermo e Catanzaro

Nel gruppo C, il derby pugliese tra Monopoli e Bari finisce in parità (0-0). Il Catanzaro e l'Avellino ne approfittano, vincendo e accorciando il distacco dalla capolista, che ora è di sette punti. Il Palermo di Baldini batte la Juve Stabia, mentre il Catania cade in casa contro il Picerno. Nel Gruppo A, l'unico match giocato questo sabato è stato quello tra AlbinoLeffe e Triestina, finito 1-1. Di seguito, tutti i risultati di Serie C di oggi con le classifiche aggiornate.