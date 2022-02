Squalifica per oltre due mesi , fino al prossimo 28 aprile, per insulti razzisti nei confronti di un calciatore del Renate. È questa la decisione che il giudice sportivo di Serie C ha adottato nei confronti di Franco Lerda, allenatore della Pro Vercelli , all’indomani della sfida contro il Renate (pareggiata per 1-1) valida per il girone A.

Le motivazioni del giudice sportivo

leggi anche

You’ll never walk alone, progetto Aic per Serie C

Queste le decisioni e motivazioni del giudice sportivo, riportate nel comunicato ufficiale. "Squalifica a tutto il 28 aprile 2022 per Lerda Franco (PRO VERCELLI), per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli dell'artt. 13, 2 comma, e 28, 1 e 3 comma, C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed, r. c.c.)". Appresa la decisione, la Pro Vercelli nelle prossime ore presenterà ricorso contro la squalifica del suo allenatore.