Palermo, assolto in appello Giovanni Giammarva

La Corte d’Appello di Palermo ribalta la sentenza di primo grado, quando Giammarva era stato condannato a 8 anni e 10 giorni e la sospensione temporanea dai pubblici uffici. Assoluzione in formula piena per Giammarva, presidente del club rosanero da novembre 2017 ad agosto 2018

La Corte d’Appello di Palermo ha assolto con formula piena l’ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva. Il noto commercialista, rimasto al comando del club per nove mesi, era accusato di aver fornito false informazioni alla Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) sul dissesto finanziario del club nel 2018, quando il Palermo giocava in Serie B. La decisione ribalta la sentenza di primo grado, che l’aveva condannato a 8 anni e 10 giorni e la sospensione temporanea dai pubblici uffici. In secondo grado non ha retto la ricostruzione accusatoria secondo la quale l'imputato era a conoscenza della falsa rappresentazione della situazione patrimoniale del club. Tutto ruotava intorno alla veridicità o meno del credito vantato a bilancio dal club da Alyssa, società che aveva acquistato i diritti del marchio della società per 40 milioni di euro. Il processo in questione fa parte della stessa inchiesta che vedeva coinvolto Maurizio Zamparini, scomparso lo scorso primo febbraio.