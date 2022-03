Bari, un derby che può valere la Serie B

E’ la vigilia più lunga per il Bari e i suoi tifosi. Dopo quattro anni vissuti in apnea, uno in serie D, gli altri tre in C, il ritorno in serie B è davvero a portata di mano: per tagliare il traguardo, i biancorossi devono battere la Fidelis Andria e sperare che il Catanzaro non vada oltre il pareggio sul campo della Juve Stabia. Quando scenderà in campo (ore 17,30), il Bari saprà se avrà un match point a disposizione, perché il Catanzaro avrà già giocato (a Castellamare di Stabia il fischio d’inizio è alle 14,30). In ogni caso, il San Nicola indosserà il vestito della festa, con un pubblico da serie A (previsti oltre 20mila spettatori) e famiglie intere allo stadio per quella che è considerata la vera resurrezione del calcio barese, che quattro anni fa era sprofondato tra i dilettanti per le gravi vicissitudini societarie. Di seguito, il piano di risalita nel segno della società guidata da Luigi De Laurentiis, che in questa stagione ha trovato gli interpreti giusti per un campionato da protagonista assoluto: il Bari è infatti capolista solitaria dalla quinta giornata ed a cinque turni dalla conclusione del torneo ha dieci punti di vantaggio sul Catanzaro, secondo in classifica. Contro la Fidelis Andria il Bari indosserà la quinta maglia (strisce verticali bianche e rosse stile Atletico Bilbao), andata a ruba negli store della società. La diretta su Sky Sport, canale 252, alle 17.30.