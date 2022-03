Reggiana show nel girone B: tutti i risultati

Terminate le partite in programma oggi nel girone B di Serie C. La Reggiana batte l'Imolese con una Manita e si porta a -2 dal Modena capolista, di scena domani sera contro l'Ancona-Matelica. In zona playoff, pareggio per Cesena e Pescara rispettivamente contro Fermana e Pontedera . Nella parte bassa della classifica, vittoria pesante della Viterbese per 1-2 in casa del Gubbio grazie alle reti di Mungo e Calcagni. Pareggio tra Olbia e Teramo - entrambe a quota 38 punti - a ridosso della zona playout e tra Montevarchi e Grosseto , che rimane in ultima posizione. 1-1 anche tra Siena e Lucchese , con il secondo gol consecutivo dell'ex Lazio Minala. Vince invece la Carrarese contro la Vis Pesaro e la scavalca in classifica. Il programma si chiuderà domani con la sfida alle ore 21 tra la capolista Modena e l'Ancona-Matelica.

Il Bari rimanda la festa, spettacolo tra Foggia e Campobasso

C'era grande attesa invece nel girone C, con il Bari che dopo il pareggio del Catanzaro in casa della Juve Stabia (1-1), ha fallito il primo match point per la promozione in Serie B. I biancorossi impattano sullo 0-0 contro una buona Fidelis Andria e rimandano la festa promozione, ma rimangono saldamente al primo posto a +10 sul Catanzaro. Dello stop della squadra calabrese, ne approfitta l'Avellino che vince 0-1 in casa del Picerno e si porta a tre punti dal secondo posto. Tiene il passo anche il Monopoli, vittorioso per 3-1 contro il Potenza, mentre il Palermo ottiene il terzo pareggio consecutivo in casa della Paganese. Match spettacolare invece tra Foggia e Campobasso, con la squadra di Zeman che passa subito in vantaggio, ma viene rimontata nel primo tempo che si conclude 1-2 per il Campobasso: nel secondo tempo inizia lo show e il Foggia ribalta il risultato segnando altri quattro gol, trascinato da Merola, autore di una doppietta. In zona salvezza, vittoria pesante del Messina per 1-0 contro il Latina grazie alla rete di Morelli, mentre finisce a reti bianche la sfida tra Monterosi Tuscia e Vibonese.