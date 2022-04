PRECEDENTI

Gagno-gol e gli altri portieri bomber: li ricordi?

Clamorosa rete da 80 metri di Riccardo Gagno, portiere del Modena che al 91' beffa il collega Rossi e regala tre punti d'oro sulla strada della promozione in Serie B. Non mancano i precedenti dei numeri uno goleador, in Serie A e nel mondo. Li ricordavate? E in coda ecco la top 10 assoluta dei portieri che hanno segnato di più VIDEO. IL GOL DA 80 METRI DI GAGNO

RICCARDO GAGNO. Arriva dalla Serie C l'ultimo gol di un numero uno, addirittura da 80 metri. È il caso del portiere del Modena, che al 91' direttamente su rinvio beffa il collega Rossi e firma il definitivo 2-1 degli emiliani contro l'Imolese. Una rete che avvicina la squadra di Tesser alla promozione in B.



Vediamo ora i precedenti di portieri goleador celebri e - in fondo alla fotogallery - la top 10 di chi ha segnato di più

ALISSON. Ricordate il portiere del Liverpool? Minuto numero 95 di Wba-Liverpool, penultima giornata di Premier e partita fondamentale per la rincorsa Champions della squadra. Alisson sale e segna il gol del portiere! Una grande emozione per lui, che scoppia in lacrime a fine partita e nell'intervista post gara ricordando il padre scomparso a febbraio