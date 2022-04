La Serie B è sempre più vicina per il Modena . I gialloblù hanno battuto 2-1 l'Imolese grazie al gol del portiere, Riccardo Gagno , con un lancio dalla propria area che ha beffato il numero 1 avversario Rossi. Alla squadra di Attilio Tesser, che mantiene così quattro punti di vantaggio sulla Reggiana (che ha vinto 2-1 in casa della Fermana), servono due punti per il salto di categoria. Giovedì il Modena avrà un altro match point per la promozione nella sfida contro il Gubbio. Tre le possibili combinazioni:

Girone C: il Palermo vince a Monopoli

Si è giocato un anticipo, infine, nel girone C. Il Palermo ha vinto 2-0 in casa del Monopoli, centrando l'ottavo risultato utile consecutivo. Un gol per tempo per i rosanero di Silvio Baldini. Valente sblocca il punteggio al 19° minuto con un perfetto inserimento su cross di Giron, poi Brunori, al suo 24° gol in stagione, chiude i conti al 78° minuto con un destro dal limite dell'area. I rosanero salgono momentaneamente al secondo posto in classifica alle spalle del Bari, già promosso in Serie B.