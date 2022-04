Pari Modena a Gubbio, giochi promozione aperti

I gialloblù vanno sotto a Gubbio poi Ogunseye su rigore pareggia i conti. Ne approfitta la Reggiana, che supera la Virtus Entella e va a -2 dalla vetta: giochi ancora aperti a 90 minuti dal termine, si decide tutto sabato 23 aprile. Retrocede in D il Grosseto, sconfitto per 2-0 in casa dalla Lucchese

Il Modena rinvia la festa promozione e la vittoria del girone B di Serie C resta un affare da definire. A Gubbio i gialloblù non vanno oltre l'1-1: dopo il vantaggio di Redolfi alla fine del primo tempo, arriva il pareggio di Ogunseye su calcio di rigore (espulso nell'occasione Bonini) conceso per un fallo su Giovannini. Modena a +2 sulla Reggiana, che grazie alla rete di Rosafio supera per 1-0 la Virtus Entella, a 90 minuti dal termine della stagione. Alla squadra di Attilio Tesser servono due punti per il salto di categoria. Tutto rinviato a sabato 23 aprile, con tre possibili combinazioni:

Modena in B se vince contro il Pontedera;

Modena in B se pareggia o perde e la Reggiana non vince a Teramo;

Reggiana in B se vince a Teramo e il Modena non vince;

Continua a prendere forma la griglia play-off del girone. Dopo Cesena, Entella, Pescara, Gubbio e Ancona, anche la Lucchese è certa di prendere parte agli spareggi promozione: merito del 2-0 sul campo del Grosseto, che retrocede invece in Serie D. Sperano in un piazzamento playoff Siena e Olbia, che vincono in trasferta rispettivamente contro Pontedera e Fermana e sono a -2 dal decimo posto.