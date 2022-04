Foggia, restituiti i 2 punti: è ai playoff

Il club rossonero è riuscito a ottenere l'annullamento della penalizzazione inflitta per il ritardo nella presentazione dell'atto di acquisto delle partecipazioni societarie e nella produzione del certificato dei carichi pendenti. Riscritta la classifica del girone C: il Foggia è al settimo posto ed è aritmeticamente ai playoff

Buone notizie per il Foggia , che si è visto riassegnare i due punti che gli erano stati precedentemente tolti. La penalizzazione era, inizialmente, dovuta al ritardo nella presentazione dell'atto di acquisto delle partecipazioni societarie da parte del patron Canonico e nella produzione del certificato dei carichi pendenti. Il club, rappresentato dall'avvocato Chiacchio, ha richiesto istanza di riesame riuscendo così a ottenere l'annullamento della penalizzazione precedentemente inflitta. Il Foggia, con questi due punti, ritorna al settimo posto ed è aritmeticamente ai playoff . I rossoneri, nell'ultimo turno, ospiteranno l'Avellino, con l'obiettivo di consolidare questa posizione in classifica.

Il comunicato

Ad annunciarla è stata la stessa Lega Pro: "La Lega Italiana Calcio Professionistico vista la comunicazione prot.15760 SS 21-22 Co.A.P.S. del 21 aprile 2022 del Presidente della Commissione Acquisizione Partecipazione Societarie F.I.G.C.; preso atto che nella suindicata missiva viene comunicato che la Società Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha formulato istanza di riesame ai sensi del 3° comma della norma transitoria annessa all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, promulgata con C.U. n. 206/A del 17 marzo 2022; preso altresì atto che "l'istanza tempestivamente pervenuta alla Commissione, ha determinato l’improcedibilità ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma della citata norma transitoria, del giudizio pendente e la caducazione delle sanzioni comminate" e nello specifico la caducazione della sanzione comminata al club dalla Corte Federale D'Appello di due punti di penalizzazione; ridetermina la classifica del Girone C del Campionato di Serie C 2021/2022 alla 18^ giornata di ritorno", si legge sul comunicato ufficiale.