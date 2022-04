Il Modena vola in B: decisivo il 4-0 al Pontedera

I gialloblù battono il Pontedera e volano in Serie B dopo sette anni dall'ultima partecipazione: decisivi i gol di Tremolada, Scarsella e Silvestri. Grande festa in campo e sugli spalti al fischio finale. Inutile la vittoria della Reggiana in casa del Teramo

Dopo giornate di attesa, all'ultima giornata arriva l'aritmetica: il Modena vince il girone B di Serie C e viene promosso in Serie B. Decisiva per i gialloblù la vittoria per 4-0 contro il Pontedera: al 12' la sblocca Tremolada, che chiude con 10 gol in campionato, poi nel secondo tempo ci pensano Scarsella (doppietta) e Silvestri a chiudere i giochi e a mandare in festa i tifosi. A nulla è valsa la vittoria della Reggiana per 0-2 in casa del Teramo: a segno Cigarini nel primo tempo al 43' e Rosafio al 57'. Ai playoff, insieme alla Reggiana, vanno Cesena, Virtus Entella, Pescara, Ancona-Matelica, Gubbio, Lucchese, Olbia e Carrarese. Retrocede il Grosseto, mentre a giocare i playout saranno Viterbese, Pistoiese, Fermana e Imolese.